Ασπρόπυργος: 13 συλλήψεις για παράνομες δραστηριότητες

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 13 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί περιβάλλοντος και περί υγειονομικών διατάξεων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για μη χρήση κράνους κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κυνηγητικές καραμπίνες, 53 φυσίγγια και θήκη πιστολιού.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 200 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ενώ με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής διενεργήθηκε αυτοψία όπου διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούσαν ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους.

Πηγή: skai.gr

