Της Έλενας Γαλάρη

Κτητικό και χειριστικό χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η μητέρα του θύματος, η οποία καταθέτει από το πρωί στο δικαστήριο.

«Είμαι η μαμά της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε στο αστυνομικό τμήμα από τον πρώην σύντροφο της αυτό το τέρας. Έτσι συστήνομαι από την 1η Απριλίου και μένουν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Αυτός εδώ είναι στην πραγματικότητα ο κύριος που βλέπετε απέναντι σας», είπε η Δέσποινα Καλέα και έδωσε στον κατηγορούμενο μια φωτογραφία της Κυριακής από το μνήμα.

«Αυτή είναι μια φωτογραφία για το πού βρίσκεται σήμερα το παιδί μου. Βλέπεις πού είναι; Σεβαστείτε με. Δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αυτός ο τόπος είναι ο τόπος που πηγαίνω κάθε φορά που νιώθω την ανάγκη να αγκαλιάσω το παιδί μου. Εσείς όταν θέλετε θα πάρετε τηλέφωνο να ους μιλήσετε, να τα αγκαλιάσετε, να τα φιλήσετε. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι να σας πω… Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου θέλω. Τη Δευτέρα γιορτάζει και θέλω να της κάνω ένα δώρο... Αυτός της στέρησε το δικαίωμα να γιορτάζει, να χαίρεται... Εκεί είναι τώρα η θεραπεύτριά σου που είπε ο συνήγορος σου. Εκεί είναι τώρα... εκεί κατάφερες να την πας. Δεν έκανε ρούπι από το πλευρό σου. Ήταν η μόνη που σε αγάπησε πραγματικά αλλά εσύ δεν την αγάπησες και της το ανταπέδωσες με πέντε μαχαιριές έξω από το αστυνομικό τμήμα».

Η μάρτυρας συναισθηματικά φορτισμένη ανέφερε ότι έμαθε για τη δολοφονία της κόρης της από την τηλεόραση: «Άκουσα ότι έχει γίνει κάποιο έγκλημα αλλά δεν είχαν πει ονόματα και δεν το συνδύασα. Με πήρε ο πρώην άντρας μου κατευθείαν και μου είπε ''είδες τι έγινε''. Και μου λέει έτσι και έτσι και το μόνο που θυμάμαι είναι ένα ντουπ και ήρθε και μάζεψε ο σύζυγός μου».

Πρόεδρος: Πότε επικοινωνήσατε τελευταία φορά;

Μάρτυρας: Την προηγούμενη μέρα πήγα στο καινούργιο σπίτι της. Κάναμε σχέδια, πώς θα φτιάξουμε το σπίτι, τα έπιπλα… θα έμενε μόνη της, το είχε πάρει απόφαση.

Πρόεδρος: Τη ρωτήσατε πώς πήρε την απόφαση;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι δεν μπορεί άλλο, 'έχω φτάσει στα όρια μου, δεν μπορώ άλλο να είμαι η καλή, θέλω να ξεφύγω'. Είχε κουραστεί από τη σχέση της.

Σε καμία περίπτωση δεν έδειχνε να είναι ψυχιατρικά ή ψυχολογικά διαταραγμένος. Ήμουν πάντα κοντά στα παιδιά μου. Θέλησα να είμαι όσο πιο καταδεκτική μητέρα για να είμαι κοντά τους, σαν φίλη κάνοντας κάποιες υποχωρήσεις. Το πρώτο εξάμηνο της σχέσης τους περπατούσαν στον δρόμο και τους συνάντησε ένας συμμαθητής της και της μίλησε. Αυτό δεν άρεσε σε αυτό το τέρας και τη χτύπησε, της έδωσε δύο χαστούκια. Μιλήσαμε με βιντεοκληση, μου το είπε ως κάτι κολακευτικό, ότι τη ζηλεύει άρα την αγαπάει.''Είσαι αποκλειστικά δικιά μου, δεν θα σε πάρει κανένας'', της είπε».

Η μάρτυρας κλαίγοντας είπε στον κατηγορούμενο: «μετάνιωσε και ζήτα ειλικρινή συγγνώμη»...

Πηγή: skai.gr

