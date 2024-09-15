Τον βιασμό του από 3 άνδρες κατήγγειλε ένας 23χρονος στη Θεσσαλονίκη αναφέροντας πως οι δράστες βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στο διαδίκτυο.

Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο τρίτος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο φερόμενοι ως δράστες μετά την απολογία τους στην εισαγγελία αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική έρευνα.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ληστεία, αλλά και παραβίαση του νόμου περί προστασίας των φυσικών προσώπων.

Πηγή: skai.gr

