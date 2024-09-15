Στην άμεση λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών προχωρά ο ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού, με αφορμή αφενός μεν την πρόσκρουση, στη Σφενδάλη, αμαξοστοιχίας με δένδρο πού είχε γείρει επί των σιδηροδρομικών γραμμών και επί των καλωδίων ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στην καμπίνα τού μηχανοδηγού και τη διακοπή της κυκλοφορίας, αφετέρου δε τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε δημιουργώντας -εύλογα- ανησυχία στην κοινή γνώμη, αποφάσισε να επισπεύσει τη λήψη άμεσων μέτρων πού έχει ήδη σχεδιάσει με σκοπό τόσο την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον όσο και την εν γένει ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών και μέσων.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιάννος Γραμματίδης έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Σε συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παναγιώτη Τερεζάκη επισπεύδουμε σήμερα τη σύσταση μιας νέας Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος στον Οργανισμό η οποία θα έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τις διαδικασίες και την υλοποίηση των έργων καθαρισμού της αυτοφυούς βλάστησης και της κοπής των δένδρων κατά μήκος όλου του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Επιπρόσθετα, η νέα Διεύθυνση θα είναι αρμόδια και για τη συνολική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τού Οργανισμού.

Σημειώνεται, ότι μέχρι σήμερα το έργο των καθαρισμών και της κοπής δένδρων ανήκε στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Γραμμής. Κατά συνέπεια, με αυτή την απόφαση πετυχαίνουμε την αυτονόμηση με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης.

Η νέα Διεύθυνση, πού θα αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα αποτελείται από δύο Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Πρασίνου και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τη διεύθυνση των οποίων θα αναλάβουν ένας γεωπόνος κι ένας περιβαλλοντολόγος αντίστοιχα. Σχετική πρόταση θα κατατεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, την ερχόμενη Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024».

Ο κ. Γραμματίδης πρόσθεσε επίσης ότι «ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει και ήδη θα προτείνει τη θεσμοθέτηση ανεξάρτητου και υπερισχύοντoς δικαιώματος του ΟΣΕ για κοπή δένδρων τόσον εντός των απαλλοτριωμένων σιδηροδρομικών διαδρόμων εκατέρωθεν των γραμμών όσο και εκτός αυτών, δηλαδή και σέ εκτάσεις ανεξαρτήτως δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή δασικών περιορισμών και πάντα κατά μήκος του ενεργού, υπό αναστολή και καταργημένου δικτύου του για λόγους μη παρακώλησης των δημοσίων συγκοινωνιών, ασφάλειας τού επιβατικού κοινού, αποφυγής πυρκαγιών και μόλυνσης τού περιβάλλοντος».

«Με τον τρόπο αυτό, ο Οργανισμός επισπεύδει τη λήψη των μέτρων αυτών για την ορθολογικότερη διαχείριση αντίστοιχων θεμάτων, παράκαμπτοντας δαιδαλώδεις συναρμοδιότητες που μόνο καθυστερήσεις προκαλούν και, τέλος, για την προστασία τού δημόσιου συμφέροντος» κατέληξε ο κ. Γραμματίδης.

Πηγή: skai.gr

