Βαρύ πένθος για την Ελένη Καρουσάκη. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της και γνωστός τραγουδιστής Κώστας Καρουσάκης.

Βαρύ πένθος για την τραγουδίστρια Ελένη Καρουσάκη αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της επίσης πασίγνωστος λαϊκός τραγουδιστής, Κώστας Καρουσάκης σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια με μια ανάρτησή της στο facebook

Ποιός ήταν ο Κώστας Καρουσάκης

Ο Κώστας Καρουσάκης γεννήθηκε στον Άγιος Γεώργιος Συκούσης, στη Χίος, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1943 Ήταν Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και πρώην επιχειρηματίας. Υπήρξε ανακάλυψη του Στέλιου Χρυσίνη, δούλεψε κοντά στον Πάνο Γαβαλά, τον Τσιτσάνη και τη Σωτηρία Μπέλλου.

