Ρέθυμνο: Νεκρή 67χρονη τουρίστρια στο Φαράγγι Πατσού

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία για μια 67χρονη τουρίστρια Αυστριακής καταγωγής στο Φαράγγι Πατσού του Ρεθύμνου. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα, λίγη ώρα πριν τις 5 το απόγευμα, μετά από σοβαρή πτώση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του NeaKriti, η 67χρονη φέρεται να γλίστρησε και να κατρακύλησε κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στο φαράγγι, διανύοντας περίπου δέκα μέτρα με το σώμα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από Ρέθυμνο, Σπήλι και Πέραμα, καθώς και ειδική ομάδα της ΕΜΟΔΕ, που κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να τη μεταφέρουν στην έξοδο του φαραγγιού, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ξεψύχησε κατά τη διακομιδή της, με τον θάνατό της να διαπιστώνεται τελικά από το ιατρικό προσωπικό.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται, ενώ πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο η γυναίκα να υπέστη σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και ανακοπή λόγω των συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

