Τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ψηφιακά γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων έχουν πλέον οι πολίτες σε συνεργασία με τον συμβολαιογράφο τους, μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr, ενώ μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμη μόνο για αγοραπωλησίες.

Η νέα αυτή δυνατότητα εντάσσεται στον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες για τις αγοραπωλησίες. Η επέκταση της πλατφόρμας και οι νέες λειτουργίες της στοχεύουν στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς καθυστερήσεις, μετατρέποντας την υποβολή και την καταχώριση του συμβολαίου τους σε υπόθεση μιας εργάσιμης ημέρας.

Από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Ψηφιακού Φακέλου έχουν ήδη ολοκληρωθεί 1.838 αγοραπωλησίες ακινήτων, με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης μόλις μία εργάσιμη ημέρα εφόσον δεν προκύψουν προγενέστερες εκκρεμότητες. Ακόμη και σε πιο σύνθετες περιπτώσεις με εκκρεμότητες σε ακίνητα από τα καταργημένα πλέον υποθηκοφυλακεία, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης είναι επίσης εξαιρετικά χαμηλός, στις τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Η πλατφόρμα akinita.gov.gr απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής προς καταχώριση των συμβολαίων μέσω της διαλειτουργικότητας με βασικά Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα:

Οι συμβολαιογράφοι ξεκινούν ηλεκτρονικά τον φάκελο μεταβίβασης μέσω του akinita.gov.gr.

Οι εμπλεκόμενοι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση και δίνουν εξουσιοδότηση μέσω TaxisNet.

Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, του Κτηματολογίου και του ΤΕΕ

Ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη καταβάλλονται ψηφιακά με κάρτα, ebanking κ.α.

Η πράξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο και καταχωρίζεται εντός 24 ωρών, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκώρος, δήλωσε: «Το Ελληνικό Κτηματολόγιο γυρίζει σελίδα. Οι διαδικασίες υποβολής προς καταχώριση και της καταχώρισης ενός συμβολαίου, που άλλοτε απαιτούσαν εβδομάδες, πλέον ολοκληρώνονται ψηφιακά, άμεσα και με διαφάνεια. Με το akinita.gov.gr, οι πολίτες σε συνεργασία με τους συμβολαιογράφους μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, είτε λόγω πώλησης, είτε λόγω δωρεάς ή που έχουν αποκτήσει μέσω κληρονομιάς, χωρίς γραφειοκρατία και αναμονή. Σταδιακά, αφήνουμε πίσω τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες του παρελθόντος και, με την υποστήριξη των εργαζομένων μας, στοχεύουμε έως το τέλος του 2025 να μετατρέψουμε τον φορέα σε μια σύγχρονη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία πρότυπο, με μηδενικές καθυστερήσεις και απολυτή ασφάλεια».

Η πλατφόρμα akinita.gov.gr αποτελεί πλέον το ψηφιακό κέντρο για τη μεταβίβαση των ακινήτων στη χώρα, παρέχοντας τόσο στους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για όλες τις πράξεις μεταβίβασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

