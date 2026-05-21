Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οι πέντε συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία, αποκομίζοντας λεία η οποία ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για πέντε άτομα με καταγωγή από τη Γεωργία, ηλικίας 42, 34, 39, 35 και 37 ετών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα τέσσερα άτομα για επιμέρους αδικήματα. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε πρόσωπα.

Η δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος τους αφορά τις εξής πράξεις (κατά περίπτωση): συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, από κοινού, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές, ληστεία από κοινού, παράνομη παραμονή στη χώρα, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε, χθες το πρωί, στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλάστρας, συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης, καθώς και ειδικών επιχειρησιακών ομάδων και κλιμακίων των λοιπών Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού, προχώρησαν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και ένοπλης ληστείας, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ως εξής:

* Στόχευαν επιλεκτικά διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, εισερχόμενοι κατά τις βραδινές ώρες χωρίς ίχνη παραβίασης, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα, ενώ ορισμένα μέλη λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι» για ασφαλή διαφυγή.

* Επέλεγαν τους στόχους μέσω πληροφοριών και επιτήρησης, εξετάζοντας κινήσεις ενοίκων και τύπο κλειδαριάς, ενώ δεν δίσταζαν να εισέρχονται ακόμα και παρουσία ενοίκων.

* Εφάρμοζαν μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα για προσέγγιση και διαφυγή, και επικοινωνούσαν κωδικοποιημένα.

* Η οργάνωση είχε σταθερή, διαρκή δράση ανεπηρέαστη από απέλαση ή φυλάκιση μελών και πραγματοποιούσε τακτικές επιχειρησιακές συναντήσεις για σχεδιασμό, κατανομή ρόλων, ανταλλαγή πληροφοριών και επίλυση διαφορών.

* Ζούσαν πολυτελή ζωή, χρησιμοποιώντας το παράνομο εισόδημα για ενοικιάσεις, αγορές, τυχερά παιχνίδια και απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, ενώ πωλούσαν τα κλοπιμαία σε καταστήματα ενεχυρίασης ή χρυσού για μετρητά.

Οι ρόλοι των κατηγορούμενων μελών

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας 36χρονος, που ήδη έχει απελαθεί, καθώς και ένας 44χρονος, ήδη έγκλειστος για άλλη υπόθεση σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ως εξής:

* ο 42χρονος, είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, ασκώντας έλεγχο στα μέλη, συμμετείχε ως φυσικός αυτουργός με εξειδικευμένες δεξιότητες παραβίασης θυρών και λάμβανε μερίδιο από τα έσοδα ακόμη και χωρίς άμεση συμμετοχή,

* ο 34χρονος, είχε κεντρικό επιχειρησιακό και συντονιστικό ρόλο, συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών, και διαχειριζόταν τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη,

* ο 36χρονος, πριν απελαθεί, συμμετείχε κυρίως ως επιχειρησιακό μέλος, διατηρώντας συστηματική επικοινωνία με τον 34χρονο για συνεννοήσεις ως προς την εγκληματική τους δράση και προετοιμασία,

* ο 39χρονος, εκτελούσε επιχειρησιακές κινήσεις σε κρίσιμα χρονικά σημεία, παρείχε εσωτερική πληροφόρηση για κατάλληλο χρόνο δράσης και κατόπτευε μελλοντικούς στόχους,

* ο έγκλειστος, πριν τη φυλάκισή του, συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση και στον συντονισμό των μελών της οργάνωσης, διατηρώντας συστηματική επικοινωνία με τον 34χρονο για συνεννοήσεις, καθορισμό συναντήσεων και την μετέπειτα επιχειρησιακή τους δράση,

* ο 35χρονος ήταν βασικό επιχειρησιακό μέλος και φυσικός αυτουργός αξιόποινων πράξεων, συμμετείχε σε συναντήσεις, μετακινήσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες, συνεργαζόταν με ενεχυροδανειστήρια και έτερο συλληφθέν άτομο, για πώληση κλοπιμαίων, τα οποία μετέτρεπε σε χρήματα για να αξιοποιηθούν από την οργάνωση,

* ο 37χρονος υποστήριζε τα βασικά μέλη της οργάνωσης στις επιχειρησιακές τους ενέργειες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* περίστροφο με 6 φυσίγγια,

* 2 πιστόλια και 24 φυσίγγια,

* 2 αεροβόλα πιστόλια,

* 22 αβολίδωτα φυσίγγια,

* πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

* πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

* 5 φορητοί υπολογιστές, tablet και φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

* πλάκα ταυτοποίησης καθαρότητας χρυσού (σε καράτια),

* μεταλλικό εξάρτημα - χοάνη με σπείρωμα, το οποίο προσαρμόζεται σε όπλα για την εκτόξευση φωτοβολίδων,

* μία συσκευή - μονάδα απενεργοποίησης ή παράκαμψης immobilizer και εκκίνησης κινητήρα οχήματος - δικύκλου,

* πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

* το χρηματικό ποσό των -1.370- ευρώ,

* πλήθος κλειδιών οχημάτων και οικιών,

* έγγραφα αλλοδαπών Αρχών (διαβατήρια, άδειες παραμονής, άδειες ικανότητας οδήγησης κτλ),

* -11- στοιχηματικά δελτία με ισάριθμα αποδεικτικά εξαργύρωσης με συνολικό ποσό κερδών -2.854,19- ευρώ,

* ένα πακέτο τσιγάρων που περιείχε χάρτινη αυτοσχέδια συσκευασία κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρος -0,6- γραμμαρίων και

* 3 αυτοκίνητα.

Η δράση και η λεία

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους σε ένοπλη ληστεία, 3 διαρρήξεις οικιών, διάρρηξη καταστήματος, κλοπή οχήματος και κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον το συνολικό χρηματικό ποσό των 149.000 ευρώ και χρυσαφικά και τιμαλφή συνολικής χρηματικής αξίας 56.500 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχθηκε ενεχυροδανειστήριο, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί αυτοτελής δικογραφία, να συλληφθεί η προσωρινά υπεύθυνη και να αναζητείται ο ιδιοκτήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

