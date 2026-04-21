Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. πέτυχε η αστυνομία, καθώς συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο μέλη της, ηλικίας 40 και 30 ετών.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας δικογραφία, κατά περίσταση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου.

Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα, οι προαναφερόμενοι εντοπίσθηκαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, να επιχειρούν να κλέψουν μετασχηματιστή, πλην όμως στη θέα των αστυνομικών μπήκαν σε όχημα αγροτικού τύπου και τράπηκαν σε φυγή.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε οικισμό των Διαβατών και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως οι δύο εξ’ αυτών συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 30χρονος, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Στην καρότσα του οχήματος, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες στο Α.Τ. Βόλβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 πηνία χαλκού, που αφαιρέθηκαν από 3 ισάριθμους μετασχηματιστές καθώς και πλήθος εργαλείων, που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μετασχηματιστών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι από αρχές Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2026, προέβησαν σε ακόμη 24 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.

Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία που αφορά την κλοπή 34 μετασχηματιστών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2025-Ιανουαρίου 2026 στην ίδια περιοχή, η οποία υπεβλήθη στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και όπως διαπιστώθηκε ένας εκ των δραστών είναι ο 40χρονος συλληφθείς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Φωτ.: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

Πηγή: skai.gr

