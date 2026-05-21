Καταριανοί με κελεμπίες «κατέκλυσαν» την Ελληνική Βουλή

Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Shura του Κράτους του Κατάρ επισκέφθηκε σήμερα την Ελληνική Βουλή, εντυπωσιακό το θέαμα

Μια απρόσμενη εικόνα είχαμε την ευκαιρία να δούμε σήμερα στην Ελληνική Βουλή καθώς την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, τα έδρανα «στολίστηκαν» με τις άσπρες κελεμπίες της επίσημης αντιπροσωπείας του Κατάρ.

Η αίθουσα κατακλύστηκε από το άσπρο χρώμα καθώς σήμερα ήταν καλεσμένη η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Shura του Κράτους του Κατάρ, υπό την Αντιπρόεδρο του Σώματος, Dr. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti, για συνάντηση με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Η ομάδα των Καταριανών αντιπροσώπων επισκεπτόμενη την Ελληνική Βουλή είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εκθέσεις της Ελληνικής Βουλής «Το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025» και «Άλφα Βήτα: Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βουλή Κατάρ
