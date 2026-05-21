Καταριανοί με κελεμπίες «κατέκλυσαν» την Ελληνική Βουλή

Μια απρόσμενη εικόνα είχαμε την ευκαιρία να δούμε σήμερα στην Ελληνική Βουλή καθώς την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, τα έδρανα «στολίστηκαν» με τις άσπρες κελεμπίες της επίσημης αντιπροσωπείας του Κατάρ.

Η αίθουσα κατακλύστηκε από το άσπρο χρώμα καθώς σήμερα ήταν καλεσμένη η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Shura του Κράτους του Κατάρ, υπό την Αντιπρόεδρο του Σώματος, Dr. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti, για συνάντηση με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Η ομάδα των Καταριανών αντιπροσώπων επισκεπτόμενη την Ελληνική Βουλή είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εκθέσεις της Ελληνικής Βουλής «Το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025» και «Άλφα Βήτα: Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση».

