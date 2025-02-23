Πίσω από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, στη θέση του συνοδηγού, έκρυβε ένας 43χρονος μία σακούλα που περιείχε σχεδόν 3 κιλά ηρωίνης.
Ο 43χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Δίωξης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Στην ειδική κρύπτη εντός του οχήματος που οδηγούσε, κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 887 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν - επιπλέον - ποσότητα κοκαΐνης (46,19 γραμμάρια) και δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε χωρίς σχετική άδεια.
Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.
