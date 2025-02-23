Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που έκρυβε την ηρωίνη σε κρύπτη πίσω από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες κοκαΐνης και δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε χωρίς σχετική άδεια

ναρκωτικά

Πίσω από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, στη θέση του συνοδηγού, έκρυβε ένας 43χρονος μία σακούλα που περιείχε σχεδόν 3 κιλά ηρωίνης.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Δίωξης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στην ειδική κρύπτη εντός του οχήματος που οδηγούσε, κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 887 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν - επιπλέον - ποσότητα κοκαΐνης (46,19 γραμμάρια) και δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε χωρίς σχετική άδεια.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ηρωίνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark