Πίσω από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, στη θέση του συνοδηγού, έκρυβε ένας 43χρονος μία σακούλα που περιείχε σχεδόν 3 κιλά ηρωίνης.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Δίωξης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στην ειδική κρύπτη εντός του οχήματος που οδηγούσε, κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 887 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν - επιπλέον - ποσότητα κοκαΐνης (46,19 γραμμάρια) και δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε χωρίς σχετική άδεια.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

