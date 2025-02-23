Εμπρηστική επίθεση από τέσσερις ένοπλους σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αργυρούπολη, προκαλώντας καταστροφές, αλλά και αναστάτωση, καθώς χρειάστηκε να εκκενωθούν τα διαμερίσματα πάνω από το βενζινάδικο, για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, έφτασαν στο πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τον υπάλληλο. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς, άδειασε στο χώρο ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά.

Αμέσως μετά οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ ο υπάλληλος κάλεσε την Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά σβήστηκε λίγο αργότερα, αλλά από τις φλόγες το πρατήριο καταστράφηκε. Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων πάνω από το πρατήριο απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Για τον εμπρησμό γίνεται έρευνα από την Αστυνομία, που εκτός των άλλων εξετάζει το ενδεχόμενο εκβίασης προς τον ιδιοκτήτη, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.