Σε επαγρύπνηση το Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από την εμφάνιση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 30χρονη γυναίκα.

Η ασθενής προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χθες το βράδυ, με έντονη κεφαλαλγία και υψηλό πυρετό. Οι γιατροί, βλέποντας την κατάσταση της 30χρονης ασθενούς, προχώρησαν άμεσα σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, μέσω της οποίας επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της μηνιγγίτιδας, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, καθώς και το ενδεδειγμένο ιατρικό πρωτόκολλο.

Η 30χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Βόλου, με την κατάσταση της υγείας της να είναι σταθερή και δίχως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο

Πηγή: skai.gr

