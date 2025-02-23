Τούρκος επισκέπτης στη Μυτιλήνη από το Αϊβαλί, βρήκε χθες το μεσημέρι και παρέδωσε στην Αστυνομία πορτοφόλι Ελληνίδας κατοίκου της πόλης. Στο πορτοφόλι περιέχονταν εκτός από αστυνομική ταυτότητα και άλλα έγγραφα και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Ας σημειωθεί ότι η Μυτιλήνη παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών, παραμένει προορισμός για πολλούς Τούρκους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

