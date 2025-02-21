Προγράμματα και υπηρεσίες απεξάρτησης φέρεται να παρείχε η δομή που λειτουργούσε σε οίκημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, χωρίς να διαθέτει νόμιμη άδεια, εισπράττοντας μηνιαία αμοιβή για τη συμμετοχή κάθε εξαρτημένου ατόμου, με σκοπό το παράνομο κέρδος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση διεξάγεται με εντολή εισαγγελέα ποινική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται μία σειρά από αδικήματα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (σε προηγούμενο τηλεγράφημα αναφέρθηκε εκ παραδρομής από την Οικονομική Αστυνομία). Συνελήφθη τελικά ο εκπρόσωπος της συγκεκριμένης δομής, που αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της προκαταρκτικής έρευνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των υπηρεσιών που παρείχε ήταν και η εξέταση από ψυχίατρο που συνταγογραφούσε και τα αντίστοιχα φάρμακα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο βρέθηκαν δύο άτομα που εργάζονταν ως εθελοντές, καθώς και άτομα, τα οποία διέμεναν και ακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε σπίτια, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 1.800 ευρώ σε μετρητά, τέσσερις ψηφιακές αποθηκευτικές μονάδες (USB), μία κεντρική μονάδα Η/Υ, πλήθος εγγράφων, ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ κι ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η δικογραφία, με βάση την αστυνομική προανάκριση, περιλαμβάνει τα παρακάτω αδικήματα: παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για την ίδρυση και εποπτεία μονάδων αντιμετώπισης εξάρτησης από φορείς πλην εγκεκριμένων οργανισμών πρόληψης, θεραπείας, απεξάρτησης και επανένταξης, απάτη, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, όπως επίσης νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

