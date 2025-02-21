Επιστρέφουν σιγά- σιγά οι κάτοικοι της Σαντορίνης στα σπίτια τους καθώς η ένταση και ο αριθμός των σεισμών δείχνει να μειώνεται.

Το τελευταίο τριήμερο, σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου Σαντορίνης, επιστρέφουν περίπου 600 πολίτες την ημέρα, με δέκα πτήσεις.

Παράλληλα έγινε με επιτυχία και άσκηση στο αεροδρόμιο σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης και πτώσης την τηλεπικοινωνιών.

Πηγή: skai.gr

