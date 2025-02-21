Λογαριασμός
Επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι της Σαντορίνης

Καθώς η ένταση και ο αριθμός των σεισμών δείχνει να μειώνεται, ολοένα και περισσότεροι είναι οι κάτοικοι του νησιού επιστρέφουν ξανά στα σπίτια τους.

Επιστρέφουν σιγά- σιγά οι κάτοικοι της Σαντορίνης στα σπίτια τους καθώς η ένταση και ο αριθμός των σεισμών δείχνει να μειώνεται. 

Το τελευταίο τριήμερο, σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου Σαντορίνης, επιστρέφουν περίπου 600 πολίτες την ημέρα, με δέκα πτήσεις.

Παράλληλα έγινε με επιτυχία και άσκηση στο αεροδρόμιο σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης και πτώσης την τηλεπικοινωνιών.

