Εκτός λειτουργίας τέθηκε από τις 11:30 το πρωί και για περίπου 1,5 ώρα το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στην ιστοσελίδα thessmetro.gr αναφέρεται πλέον ότι «τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή όλων των δρομολογίων προκλήθηκε από πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Όσοι επιβάτες ήταν σε συρμούς κατά τη στιγμή της διακοπής της λειτουργίας, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, λόγω ενδείξεως στο Κέντρο Ελέγχου που αφορούσε την ετοιμότητα εφεδρικού συστήματος, σταμάτησε σήμερα στις 11.35 το πρωί να λειτουργεί προσωρινά το μετρό Θεσσαλονίκης κατά μήκος της Γραμμής 1, αναφέρει η εταιρεία λειτουργίας και διαχείρισης του μεταφορικού μέσου «Thema» με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα thessmetro.gr.

Η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης αποκαταστάθηκε πλήρως στις 12.45 μ.μ., ενώ στην παύση της λειτουργίας του, όσοι επιβάτες το είχαν επιλέξει για τις μετακινήσεις τους αποβιβάστηκαν κανονικά και με ασφάλεια στις αποβάθρες των σταθμών

