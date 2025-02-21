Στις 20 Φεβρουαρίου 2025, το μεσημέρι, στη Σαντορίνη, ένας 19χρονος αλλοδαπός εργάτης, Αλβανικής καταγωγής, καταπλακώθηκε θανάσιμα από την υποχώρηση της οροφής ενώ εκτελούσε οικοδομικές εργασίες σε υπόσκαφο ακίνητο στην περιοχή του Ημεροβηγλίου.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του patrisnews, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και υπεύθυνος των εργασιών συνελήφθη. Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας διεξάγει προανάκριση για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβάν δεν σχετίζεται με τις σεισμικές δονήσεις, ενώ η συγκεκριμένη ζώνη που πραγματοποιούνταν οι οικοδομικές εργασίες δεν βρίσκεται στην απαγορευμένη ζώνη.

Πηγή: skai.gr

