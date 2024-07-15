Θεσσαλονίκη: Δύο αδέρφια πέταξαν 52χρονο από το μπαλκόνι

Στη φυλακή οδηγούνται δύο αδέλφια που κατηγορούνται για το προ ημερών περιστατικό στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη, όταν μετά από καβγά (για προσωπικούς λόγους), έσπρωξαν έναν 52χρονο από το μπαλκόνι, με συνέπεια αυτός να βρεθεί στο κενό από ύψος 6,5 μέτρων και να τραυματιστεί.

Εις βάρος των δύο κατηγορούμενων αδελφών, 34 και 35 ετών, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που -με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα- τούς έκρινε προσωρινά κρατούμενους.

Για την ίδια υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι δύο ακόμη νεαροί άνδρες, 20 και 24 ετών, οι οποίοι, μετά την απολογία τους, στην ίδια ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι (ο ένας με περιοριστικούς όρους και ο άλλος άνευ).

Η αιτία του επεισοδίου φαίνεται πως ήταν ο δεσμός που διατηρούσε ο 35χρονος με τη 18χρονη κόρη του θύματος, γεγονός που δεν έβρισκε σύμφωνους τους γονείς της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα είναι έγκυος και τον τελευταίο καιρό υπήρχαν καβγάδες ανάμεσα στον πατέρα της και τον αγαπημένο της (που συνδέονται και με συγγενικούς δεσμούς).

Την περασμένη εβδομάδα και έπειτα από ακόμη έναν καβγά, τα δύο αδέλφια επισκέφθηκαν τον 52χρονο στο σπίτι του, προκειμένου να του ζητήσουν τον λόγο, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και να τον ξυλοκοπήσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια, τον έσπρωξαν από το μπαλκόνι του 2ου ορόφου, με συνέπεια ο παθών να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί (νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο).

Απολογούμενοι, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία, ενώ φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 52χρονος πήδηξε μόνος του για να γλιτώσει από τα χτυπήματα. Οι συγκατηγορούμενοι τους -κατά πληροφορίες- ανέφεραν, ο ένας ότι επιχείρησε να μεσολαβήσει στον καβγά και ο άλλος ότι περνούσε τυχαία από το σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

