Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήραν τάματα από εικόνα της Παναγίας

Διαρρήκτες εισέβαλαν σε ναό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πήραν τα τάματα από εικόνα της Παναγίας.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 10 Απριλίου, τρία άτομα έσπασαν την πίσω πόρτα του ναού Παναγούδας – Γοργοϋπήκοος, στην οδό Εγνατία και πήραν τα τάματα από την εικόνα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

