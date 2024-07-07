Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κορνοφωλιά Έβρου χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στον Έβρο.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην Κορνοφωλιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κορνοφωλιά Έβρου. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2024

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από τις 4 το απόγευμα κοντά στον οικισμό «Αγία Σοφία» του δήμου Δέλτα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

