Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κορνοφωλιά Έβρου χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στον Έβρο.
Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην Κορνοφωλιά.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κορνοφωλιά Έβρου. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2024
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από τις 4 το απόγευμα κοντά στον οικισμό «Αγία Σοφία» του δήμου Δέλτα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 🔥 για αύριο Δευτέρα 8/7— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2024
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3⃣ σε:
📍#Αττική #Βοιωτία #Κορινθία #Αργολίδα #Αιτωλοακαρνανία
📍περιοχές #Έβρου #Φθιώτιδας #Αχαΐας #Ηλείας
📍#Εύβοια #Σκύρος #Κρήτη #Κυκλάδες #Δωδεκάνησα νησιά Β.Α. #Αιγαίου & #Ιονίου
ℹ… pic.twitter.com/k1JObEXVLn
