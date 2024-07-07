Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές στον Έβρο και στη Θεσσαλονίκη

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος

UPDATE: 21:19
Φωτιά στην Κορνοφωλιά Έβρου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κορνοφωλιά Έβρου χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής.

Η προηγούμενη είδηση

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στον Έβρο.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην Κορνοφωλιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από τις 4 το απόγευμα κοντά στον οικισμό «Αγία Σοφία» του δήμου Δέλτα, στη δυτική Θεσσαλονίκη. 

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Κυριακής λίγο έξω από την Ξάνθη

 
 

 

