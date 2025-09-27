Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην οδό Αναγεννήσεως με έναν 30χρονο οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούει σε βιτρίνα καταστήματος, με το ΙΧ να τυλίγεται στις φλόγες.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ο οδηγός αρχικά καρφώθηκε έπεσε πάνω στη βιτρίνα καταστήματος και κάνοντας όπισθεν για να μπορέσει να βγει από το όχημα, αυτό ξεκίνησε να τυλίγεται εν κινήσει στις φλόγες, με τον ίδιο να γλιτώνει την τελευταία στιγμή, προτού εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν πολύ δυνατός. «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε τον έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

Στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

