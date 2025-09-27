Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, της Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, του Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας και του Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη
- Επίχαρις, Επιχάρια
- Ζήνων *
- Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:17 - Δύση ήλιου: 19:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 57 λεπτά
Σελήνη 5 ημερών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.