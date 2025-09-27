Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:17 και δύση ήλιου στις 19:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 57 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, της Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, του Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας και του Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη
  • Επίχαρις, Επιχάρια
  • Ζήνων *
  • Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:17 - Δύση ήλιου: 19:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 5 ημερών

