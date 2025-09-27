Άγρια συμπλοκή σε Κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - Τεσσερις τραυματίες

Άγρια συμπλοκή μεταξύ 20 τουλάχιστον ατόμων σημειώθηκε μετά τις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου σε Κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Η ένταση που επικράτησε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης, κατέληξε σε άγρια συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων τα τρία σε σοβαρή κατάσταση, τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

