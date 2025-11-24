Αθώος κρίθηκε ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση ίδρυσης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) με ευρωπαϊκά κονδύλια, για την απορρόφηση των οποίων - μέσω ένταξης σε πρόγραμμα - φαίνεται πως προσκομίστηκαν πλαστά δικαιολογητικά πυροπροστασίας, ενόψει της έκδοσης άδειας λειτουργίας αυτών των δομών.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, τον αθώωσε για το κακούργημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το αδίκημα της χρήσης πλαστού, που ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, απηλλάγη λόγω παραγραφής του αξιόποινου της πράξης, καθώς η υπόθεση αφορούσε την περίοδο 2011-’13.

Την ίδια ετυμηγορία επιφύλαξε το δικαστήριο και για τους δύο συγκατηγορουμένους του: τον τότε διευθυντή της αρμόδιας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης και έναν επιστημονική συνεργάτη του δήμου.

«Τα χρήματα εισπράχθηκαν και αξιοποιήθηκαν για τον σκοπό της λειτουργίας των ΚΔΑΠ. Το πρόγραμμα εκτελέστηκε, δεν υπήρχε κατάχρηση ή κατασπατάληση των κονδυλίων για άλλες ανάγκες. Δεν διαπιστώθηκε στις δομές αυτές έλλειψη μέτρων πυροπροστασίας, δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος», τόνισε -μεταξύ άλλων- στην απαλλακτική πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας, η οποία επισήμανε ότι δύο μήνες αφότου ανακλήθηκαν τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, εκδόθηκαν νέα με αντίστοιχες άδειες λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

