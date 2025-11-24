Σταθερά στην κορυφή της ακροαματικότητας ο όμιλος ΣΚΑΪ

Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας διατηρεί ο Όμιλος ΣΚΑΪ, με το 35,5% των ακροατών να συντονίζεται καθημερινά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 15/09/2025 έως και 09/11/2025, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 790.000 άτομα με μερίδιο 35,5% επί των ακροατών.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΑΪ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ % επί των ακροατών Αριθμός ακροατών ΣΚΑΙ 100.3 10,1% 226.000 bwin ΣΠΟΡ FM 94.6 9,3% 207.000 ΜΕΝΤΑ 88 9,2% 205.000 PEPPER 96.6 7,0% 157.000 HAPPY 104 5,3% 118.000 Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε με όραμα στο αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.