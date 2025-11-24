Εύβοια: ΙΧ παρέσυρε μητέρα που πήγαινε το 10χρονο παιδί της στο σχολείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, έξω από σχολείο της Εύβοιας, με ένα ΙΧ να παρασέρνει μια μητέρα, που βρισκόταν με το 10χρονο παιδί της.

Συγκεκριμένα, λίγα μόλις μέτρα πριν από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα, η γυναίκα κινούνταν μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην πορεία προς το σχολείο, όταν το αυτοκίνητο την παρέσυρε, ρίχνοντάς την στο έδαφος.Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, σύμφωνα με το evima.

Την ίδια στιγμή, από το σημείο περνούσε και ορθοπεδικός γιατρός, ο οποίος έσπευσε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο γιατρός Σταύρος Καλατζής μιλώντας στο eviaonline, ανέφερε: «Περνούσα όπως κάθε ημέρα από το σημείο όταν είδα την γυναίκα κάτω. Την έβλεπα συχνά να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο περπατώντας πάντα στην άκρη του δρόμου. Έσπευσα αμέσως και διαπίστωσα ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά ήταν σταθερή. Την κρατούσα ήρεμη για να μην πανικοβληθεί μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας».

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το περιστατικό, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.