Για τη φωτιά που σημειώθηκε χθες βράδυ στο πίσω μέρος ντιζελοκίνητου λεωφορείου, όπου βρίσκεται ο κινητήρας του οχήματος, σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ της γραμμής 11, που εκτελεί το δρομολόγιο Πυλαία – Πανεπιστήμιο, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.

Όπως σημειώνει ο ΟΑΣΘ, «χάρη στην άμεση, ψύχραιμη και υποδειγματική αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το όχημα, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας του ΟΑΣΘ».

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, «το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ, σε λεωφορείο το οποίο διαθέτει ο Οργανισμός με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης. Το λεωφορείο βρισκόταν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της οδού Εθνικής Αμύνης, όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε μυρωδιά από καπνό, προερχόμενη από το πίσω μέρος του λεωφορείου. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημα, αποβίβασε τους επιβάτες, ειδοποίησε την πυροσβεστική και πήρε τον έναν από τους δύο πυροσβεστήρες που διαθέτουν τα 12μετρα λεωφορεία, επιχειρώντας να σβήσει τις σπίθες».

Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο ΟΑΣΘ, καταλήγει η ίδια ενημέρωση, «έχει ξεκινήσει άμεσα ενδελεχή έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την ανάδοχο εταιρεία. Ειδικό κλιμάκιο του τεχνικού τμήματος του Οργανισμού εξετάζει ήδη τα δεδομένα για τη διαπίστωση των συνθηκών του περιστατικού. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των αιτιών και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

