Ιδιοκτήτης άλλου λούνα παρκ αρνήθηκε να αγοράσει το μηχάνημα: Ήταν παλιοσίδερα

Πολύ σοβαρές καταγγελίες κάνει στον ΣΚΑΪ ιδιοκτήτης λούνα παρκ ο οποίος αναφέρει ότι το μοιραίο παιχνίδι προοριζόταν για παλιοσίδερα και πως όταν του προτάθηκε να το αγοράσει, εκείνος αρνήθηκε.

Επίσης, υποστηρίζει ότι με 250 ευρώ μπορεί κανείς να πάρει βεβαίωση καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως της κατάστασης των μηχανημάτων.

Ο πολύ γνωστός, στον χώρο, επιχειρηματίας, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, τόνισε πως θέλησε να μιλήσει για να καταγγείλει απαράδεκτες συνθήκες και πρακτικές που υφίστανται εδώ και δεκαετίες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «πρέπει κάποια στιγμή το απόστημα να σκάσει».

Όσον αφορά το μηχάνημα στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος Γιάννης πριν λίγες ημέρες, ο επιχειρηματίας αποκάλυψε πως του είχε προταθεί να το αγοράσει από συγκεκριμένο επιχειρηματία.

Μετέβη στην Κατερίνη για να το ελέγξει και το είδε τόσο σε λειτουργία όσο και ενώ αποθηκευόταν για να γίνει σκραπ.

«Εγώ δε θα το έπαιρνα ποτέ αυτό», τονίζει.

«Εγώ δε θα έβαζα ποτέ ανθρώπους να κάτσουν πάνω σε αυτό το μάτσο από παλιοσίδερα», προσθέτει.

Επίσης, ο ίδιος καταγγέλλει αφενός ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δε φτιάχτηκε σε πιστοποιημένη, σοβαρή τεχνική εταιρεία αλλά σε γκαραζιέρη της γειτονιάς, με αποτέλεσμα να μην παρέχει καμία απολύτως ασφάλεια, κι αφετέρου πως όλο το σύστημα που ασχολείται με τα περιφερειακά λουνα πάρκ είναι «ένα μπάχαλο».

Ειδικότερα εξηγεί πως κανείς δεν έχει άδεια και διαπίστευση από κατασκευάστρια εταιρεία ενώ στους επαγγελματίες του χώρου είναι γνωστό πως με ένα τηλεφώνημα και 250 ευρώ μπορεί να βρεθεί μηχανικός για να υπογράψει ό,τι του υπαγορευθεί χωρίς να μπει καν στον κόπο να ελέγξει τα μηχανήματα.

Περαιτέρω, θέτει ζήτημα για τους κανόνες ασφαλείας εξηγώντας πως κανένας δήμος δεν έχει την τεχνογνωσία ή το προσωπικό για να επιβεβαιώσει πως εφαρμόζονται και τηρούνται οι κανόνες.

Παράλληλα επισημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους χειριστές καθώς δεν υπάρχει διαδικασία διαπίστευσης ώστε να είναι βέβαιο πως κάνουν σωστά την δουλειά τους.

