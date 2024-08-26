Χανιά: Μασέζ έπαιξαν ξύλο σε παραλία της Αγίας Μαρίνας - Δείτε βίντεο

Εκτός ελέγχου βγήκαν σήμερα τα πράγματα σε παραλία της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά μεταξύ δύο μασέζ.

Οι 2 θερμόαιμες γυναίκες, άγνωστο για ποιο λόγο, λογομάχησαν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πιάστηκαν στα χέρια.

Δείτε βίντεο:

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο υπήρξε μια τρίτη μασέζ η οποία από την αρχή προσπάθησε να συγκρατήσει την πρώτη γυναίκα, ανεπιτυχώς και στη συνέχεια προσπάθησε να χωρίσει τις δυο «συναδέλφισσές» της οι οποίες συνέχιζαν να παίζουν άγριο ξύλο μεταξύ τους.

Χρειάστηκε να παρέμβει και ένας ακόμα άντρας για να δοθεί τέλος στο επεισόδιο.

Πηγή: Flashnews.gr

