Το χρονικό των διαδικασιών προσλήψεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία της Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, με ενημερωτικό σημείωμα.

Απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα του protagon.gr, όπου γίνεται αναφορά για έλλειψη 7.500 εκπαιδευτικών από τα ελληνικά σχολεία, το υπουργείο τόνισε: «Κατά την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να καλυφθούν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι 7.500, όπως αναγράφεται στο δημοσίευμα».

Σύμφωνα με το σημείωμα, η Γ' φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2025, αναμένεται να καλύψει τα εναπομείναντα κενά.

Στο σημείωμα αναφέρεται επίσης: «Τα Υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών, σε πλήρη συντονισμό και εγρήγορση, εντείνουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι πράξεις ΕΣΠΑ που υποστήριζαν τη λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και του ολοήμερου Νηπιαγωγείου, καθώς επίσης και δεν υπήρχε η δυνατότητα πλέον της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πόρους αμιγώς του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ. Με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή διασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου για τις προσλήψεις επιπλέον αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού».

Στο 14,7% το ποσοστό αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν σήμερα από το πληροφοριακό σύστημα myschool, στις 13.350 σχολικές μονάδες της επικράτειας υπηρετούν συνολικά 191.746 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 1.309.831.

Πιο αναλυτικά, από το σύνολο των εκπαιδευτικών, οι 163.580 είναι μόνιμοι και 28.166 είναι αναπληρωτές. Έτσι, αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των αναπληρωτών επί του συνόλου ανέρχεται σε 14,7%.

«Το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί στενά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε προσωπικό σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καθώς και τους/τις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων», αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο, ωστόσο, δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των λειτουργικών κενών που παραμένουν.

