Εξαρθρώθηκε ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζονταν τα μέλη εγκληματικής ομάδας, εξαπατώντας τηλεφωνικά ηλικιωμένους και αποσπώντας τους χρήματα και κοσμήματα.

Η δράση της ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού, με τη συνδρομή του αντίστοιχου τμήματος Φιλοθέης-Ψυχικού. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 21χρονο στο Περιστέρι, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στο σπίτι τους, ζητούσαν από τα θύματα να τοποθετήσουν τα κοσμήματά τους σε λεκάνη στον εξωτερικό χώρο της οικίας.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και αφαιρούσαν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης, σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό, με συνολική λεία που ανέρχεται περίπου στις 90.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

