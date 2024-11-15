Θεσσαλονίκη: Αθώος ο ιερέας που καταγγέλθηκε ότι ξυλοκόπησε την 17χρονη κόρη του

Αθωώθηκε ο 40χρονος ιερέας που καταγγέλθηκε από την 17χρονη κόρη του ότι την ξυλοκόπησε μέσα στο σπίτι τους, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, τις μαρτυρίες αλλά και την απολογία του ιερέα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τον αθωώσει για την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης που του είχε αποδοθεί.

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα, διότι προηγουμένως η 17χρονη - κατά τον ισχυρισμό του - τον είχε απειλήσει με κουζινομάχαιρο.

Για το λόγο αυτό μήνυσε την κόρη του που με τη σειρά της συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

