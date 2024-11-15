Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Aθώος ο ιερέας που καταγγέλθηκε ότι ξυλοκόπησε την 17χρονη κόρη του στη Θεσσαλονίκη

O ιερέας υποστήριξε ότι προηγουμένως η 17χρονη τον είχε απειλήσει με κουζινομάχαιρο

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο ιερέας που καταγγέλθηκε ότι ξυλοκόπησε την 17χρονη κόρη του

Αθωώθηκε ο 40χρονος ιερέας που καταγγέλθηκε από την 17χρονη κόρη του ότι την ξυλοκόπησε μέσα στο σπίτι τους, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, τις μαρτυρίες αλλά και την απολογία του ιερέα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τον αθωώσει για την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης που του είχε αποδοθεί.

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα, διότι προηγουμένως η 17χρονη - κατά τον ισχυρισμό του - τον είχε απειλήσει με κουζινομάχαιρο.

Για το λόγο αυτό μήνυσε την κόρη του που με τη σειρά της συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ιερέας Θεσσαλονίκη 17χρονη Ξυλοδαρμός κόρη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark