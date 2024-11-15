Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, μετά από τηλεφωνική καταγγελία στον 5ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «10201», συνέλαβαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έναν 72χρονο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου, που δε συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Τετάρτης (13/11) πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική καταγγελία στην τηλεφωνική γραμμή «10201», η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς στο αντικείμενο της προστασίας ανηλίκων.

Μετά από άμεση αξιολόγηση και διερεύνηση της πληροφορίας, οι αστυνομικοί της Προστασίας Ανηλίκων διενήργησαν προανάκριση συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της διάπραξης των καταγγελλόμενων εγκληματικών πράξεων, με επακόλουθο τον εντοπισμό και σύλληψη του 72χρονου στην περιοχή του Ελληνικού.

Ο 72χρονος κατηγορείται ότι προέβαινε κατ’ επανάληψη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (αγγίγματα, θωπείες) σε βάρος ενός 10χρονου κοριτσιού, που βρίσκονταν στο κοινωνικό του περιβάλλον, από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

