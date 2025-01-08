Θεσσαλονίκη: Επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα HMPV

Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα του μεταπνευμονοϊού (HMPV) εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τη σύζυγό του 71χρονου – του πρώτου κρούσματος- που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για 60χρονη νεφροπαθή, που εμφάνισε συμπτώματα και στις 4 Ιανουαρίου εισήχθη για νοσηλεία στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο εφημέρευε.

Αρχικά, νοσηλεύτηκε ως περιστατικό γρίπης στην Α’ Παθολογική μαζί με άλλους δύο ασθενείς, επίσης νεφροπαθείς.

Πριν από μερικές ημέρες, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένο τεστ και το πρωί της Τετάρτης διαπιστώθηκε ότι είναι θετική στον ιό.

Πλέον έχει μεταφερθεί στην απομόνωση, ενώ και οι άλλοι δύο ασθενείς που ήταν μαζί της στον θάλαμο έχουν μπει σε καραντίνα με διακοπή του επισκεπτηρίου.

Καθησυχαστικός ο Μαγιορκίνης στον ΣΚΑΪ

Καθησυχαστικός παρουσιάστηκε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφορικά με τον νέο μεταπνευμονοϊό από την Κίνα και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι κρούσματα μεταπνευμονοϊού έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς πρόκειται για έναν ιό γνωστό από το 2001, από τον οποίον πιθανότατα όλοι έχουμε μολυνθεί μέχρι τα 5 έτη.

Πηγή: skai.gr

