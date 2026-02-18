Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Την ίδια ώρα, οι Αρχές ελέγχουν εξονυχιστικά και τα άλλα δύο εργοστάσια της βιομηχανίας μπισκότων, σε Τρίκαλα και Λάρισα, εντοπίζοντας παραλείψεις και παρατυπίες.

Ειδικότερα, στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα εντοπίστηκε «αποθήκη-φάντασμα», στην οποία δεν υπήρχε πυρασφάλεια, ενώ στο δεύτερο στα Τρίκαλα βρέθηκε ένας χώρος 1.500 τετραγωνικών, μια επέκταση, που επίσης, δεν ήταν δηλωμένη και στην οποία δεν υπήρχε επίσης πυρασφάλεια.

Με βάση τα δεδομένα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν διαπιστώσει σωρεία επικίνδυνων παραλείψεων και αμελειών για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Και στα τρία εργοστάσια υπάρχουν κρυφές αποθήκες, κρυφές δεξαμενές, θαμμένες πρόχειρα σωληνώσεις παροχής, με πιθανή αιτία απόκρυψης, μειωμένα τετραγωνικά και συνάμα μειωμένο κόστος εξοπλισμού πυρασφάλειας.

Δεδομένων των ευρημάτων, και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς αναστολή λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτές, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή υπόγεια αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Σε αυτήν την αποθήκη, επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Κρυφή ήταν και η αποθήκη αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων, που μετατράπηκε σε πυριτιδαποθήκη στο εργοστάσιο της φονικής έκρηξης με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων που διακόπηκε η λειτουργία του, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ. της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ. της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας.

Επιπλέον, στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου.

Ανακοίνωση στήριξης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» από 256 εργαζόμενους της εταιρείας

Παράλληλα, 256 εργαζόμενοι υπογράφουν ανακοίνωση στήριξης του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Σε αυτή αναφέρουν:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε. Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026».

Πηγή: skai.gr

