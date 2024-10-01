Σκληρή μάχη συνεχίζουν για τρίτη ημέρα να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς στο Ξυλόκαστρο, όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, αναφέροντας παράλληλα ότι και σήμερα θα είναι δύσκολη ημέρα εξαιτίας των αναζωπυρώσεων.

Το ένα μέτωπο βρίσκεται νοτιοδυτικά προς τα Σοφιανά και Σορταναίϊκα όπου επιχειρούν ελικόπτερα και το άλλο δυτικά πάνω από το Δερβένι.Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι σήμερα αναμένονται δύο ελικόπτερα από Κορατία και Ιταλία που θα συνδράμουν στις πυρκαγιές.

Ο υπουργός, ερωτηθείς για τις μεγάλες διαστάσεις που πήρε η φωτιά σημείωσε ότι ξεκίνησε από οικόπεδο σε ορεινή περιοχή και για το λόγο αυτό δεν μπόρεσαν να φτάσουν άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Για την απώλεια των δύο αντρών ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τη λύπη του χαρακτηρίζοντας τραγικό το γεγονός ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην εμπλέκονται στις φωτιές και να αφήνουν το έργο της κατάσβεσης στις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και στους εκπαιδευμένους εθελοντές.

Είπε ακόμα ότι από τον Μάρτιο είχαμε ρεκόρ ενάρξεων πυρκαγιών και ότι συνεχίζεται ο καθαρισμός των δασών, έργο που ωστόσο είναι δύσκολο όπως σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

