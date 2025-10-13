Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όταν ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε εσωτερικό χώρο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και να κατρακύλησε από σκάλα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:00, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε με απόλυτο συντονισμό, ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα για τη διαχείριση βαρέων τραυματισμών.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, εφαρμόστηκαν διαδικασίες ακινητοποίησης, ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και αναζωογόνησης προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Ο τραυματίας, πολυτραυματίας σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα, δύο μηχανές ταχείας απόκρισης και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά οκτώ διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό άνδρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: grtimes.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.