Καλάβρυτα: Σύλληψη 3 ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας για πρόκληση σωματικής βλάβης

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στα Καλάβρυτα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, βρισκόμενοι σε δομή φιλοξενίας, στα Καλάβρυτα, έπειτα από συμπλοκή, επιτέθηκαν με σπιράλ καλώδιο, κοπίδι, ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα, σε δυο ανήλικους φιλοξενούμενους, ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα, ενώ ο ένας 17χρονος γρονθοκόπησε το 17χρονο θύμα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο με μεταλλικό σωλήνα εργαζόμενη, προκαλώντας της σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα ο 17χρονος κατηγορούμενος την απειλούσε λεκτικά.

Στον τόπο του περιστατικού μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανηλίκους, ενώ βρέθηκαν ένα κοπίδι, ένας μεταλλικός σωλήνας, κομμάτι ξύλου, καθώς και ένα σπιράλ καλώδιο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή.

Οι συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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