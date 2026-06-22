Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν το Σάββατο (20 Ιουνίου 2026) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Ο νεαρός κατηγορείται για μεταφορά, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και απείθεια.

Το χρονικό της καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής (19 Ιουνίου 2026). Ο 21χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο όχημα, αντιλήφθηκε επικείμενο έλεγχο των αστυνομικών. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και πέταξε στο έδαφος έναν σάκο. Οι αστυνομικοί που περισυνέλεξαν την τσάντα διαπίστωσαν ότι περιείχε:

1.133 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

300 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (τύπου σοκολάτας)

Η σύλληψη στο λιμάνι

Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Το μεσημέρι του Σαββάτου (20 Ιουνίου), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο λιμάνι του νησιού.

Ο 21χρονος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής με σκοπό να διαφύγει από τη Μύκονο.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.390 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το προφίλ της δράσης του

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης λειτουργούσε μεθοδικά. Είχε προμηθευτεί τις συγκεκριμένες ποσότητες με σκοπό να τις μεταφέρει, να τις αποκρύψει και στη συνέχεια να τις διαθέσει σε αγοραστές στο νησί.

Οι ναρκωτικές ουσίες, το δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ο δράστης και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

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