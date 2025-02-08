Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, πρώτες πρωινές ώρες χθες, στη Νέα Πέραμο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ένας 29χρονος Ρομά κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθη και μία 25χρονη επίσης Ρομά, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές στην περιοχή των Χανίων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Πέμπτης, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή της Νέας Περάμου, όμως αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν στην οικία μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, όπου τον εντόπισαν να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα, μαζί με την 25χρονη, σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα που κατείχαν είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή της Νέας Περάμου ενώ από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος κατηγορούμενος είχε διαπράξει 12 διαρρήξεις οικιών στις περιοχές των Μεγάρων και της Νέας Περάμου όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αλλά και κλοπή μοτοσικλέτας από την περιοχή των Μεγάρων.

Σημειώνεται ότι σε έρευνα στην κατοχή του 29χρονου και την οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, 2 ζευγάρια γάντια, 3 ρολόγια και κοσμήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

