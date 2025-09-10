Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 86χρονος υπήκοος Τουρκίας από παραλία Λιμανάκι της Θάσου.

Στον 86χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

