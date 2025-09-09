Μαφία στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ακόμη 5 άτομα για ύποπτες συνομιλίες

Η προφυλάκιση των δύο αδερφών, αρχηγικών μελών της «μαφίας των Χανίων», δεν σταματά την αστυνομική και δικαστική έρευνα.

Πέντε τουλάχιστον συνομιλητές των αρχηγών έχουν μπει στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών για ύποπτες πράξεις.

Η δεύτερη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. για τους εκβιασμούς, τις δωροδοκίες και τις απάτες της εγκληματικής οργάνωσης, αποκαλύπτουν σειρά από «σκοτεινές» πράξεις, ανοίγοντας το πεδίο των ερευνών.

Δύο δικαστικοί, δύο αστυνομικοί και ένα διοικητικό στέλεχος από το χώρο της Υγείας, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί κατά τις επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, για σειρά από ύποπτες συνομιλίες.

Ειδικό βάρος στην έρευνα, έχει δοθεί στον εκβιασμό του αρχιμανδρίτη, ο οποίος επέτρεψε την «αναίμακτη» πώληση των 175 στρεμμάτων της Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, σε ισραηλινό fund έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα χρήματα φαίνεται να κατέληξαν στον αρχηγό της μαφίας, ο οποίος εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης μέσω χρησικτησίας, χωρίς η Μονή να διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ.

Ύποπτες αναφορές καταγράφονται και στις συνομιλίες που αφορούν τις προσπάθειες επιρροής προσώπων για την απευθείας εκμίσθωση ξενοδοχείου του 57χρονου στο Σταυρό, προκειμένου να στεγαστεί η Ψυχιατρική Δομή του Νοσοκομείου Χανίων με συνομιλητή τον διοικητή νοσοκομείου.

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του 57χρονου μαφιόζου φέρεται να «καίνε» και έναν Αστυνομικό με διοικητική θέση σε υπηρεσία των Χανίων.

Δύο δικαστικοί λειτουργοί της Κρήτης, φέρεται να ήταν επαφές στην προσωπική ατζέντα του 57χρονου μαφιόζου, τους οποίους επικαλείτο για τη μείωση ποινής επίορκου αστυνομικού.

Υπό διερεύνηση είναι υποθέσεις εκβιασμών επιχειρηματιών, εργολάβων, και δημοσιογράφων προκειμένου να ασκούν πιέσεις σε επιχειρηματίες και εκκλησιαστικούς παράγοντες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.