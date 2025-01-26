Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο top10 των ευρωπαϊκών αεροδρομίων

Στην λίστα των 10 κορυφαίων αεροδρομίων, με τις περισσότερες πτήσεις στην Ευρώπη για το 2024, βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για πρώτη φορά στην ιστορία του, κατατάσσεται στο TOP 10 των πτήσεων στις 27 χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το όγδοο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αριθμό πτήσεων για το 2024. Κατέλαβε την όγδοη θέση, πάνω από το αεροδρόμιο «Schwechat» της Βιέννης (ένατη θέση) και κάτω από το αεροδρόμιο «Fiumicino» της Ρώμης (έβδομη θέση).

Να θυμίσουμε, πως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το 2024 κατέγραψε συνολικά 268.300 πτήσεις παρουσιάζοντας άνοδο 11% σε σύγκριση με το 2023, όπου είχε 241.600 πτήσεις. Από αυτές οι 109.388 ήταν εσωτερικού και οι 158.913 ήταν εξωτερικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Αθήνα κατέκτησε την πρωτιά σε επίπεδο μη προγραμματισμένων πτήσεων (τύπου charter), εμφανίζοντας τα υψηλότερα ποσοστά της τάξεως του 5,5% και ακολούθησαν η Βιέννη με 4,6% και η Μαδρίτη με 4,5%.

Η δεκάδα των αεροδρομίων

Πρώτο στην κατάταξη βρέθηκε το αεροδρόμιο «Schiphol» του 'Αμστερνταμ της Ολλανδίας με 484.000 πτήσεις και ακολούθησε το «Charles de Gaulle» στο Παρίσι, της Γαλλίας, με 463.000 πτήσεις ενώ την κορυφαία τριάδα συμπλήρωσε το αεροδρόμιο «Frankfurt», στη Γερμανία, με 437.000 πτήσεις. Στην τέταρτη θέση βρίσκουμε το αεροδρόμιο «Barajas» της Μαδρίτης, στην πέμπτη θέση το αεροδρόμιο «El Prat de Llobregat Aeropuerto» της Βαρκελώνης, στην έκτη θέση το αεροδρόμιο «Munich» του Μονάχου και στην έβδομη θέση το «Fiumicino» της Ρώμης. Κλείνοντας την δεκάδα των αεροδρομίων της Ε.Ε. με τις περισσότερες πτήσεις, στην ένατη θέση είναι το «Schwechat» της Βιέννης και στην δέκατη θέση το «Dublin», Δουβλίνο- Ιρλανδία. Σημειώνεται πως το 2024 πραγματοποιήθηκαν 6,7 εκατομμύρια πτήσεις στην ΕΕ, 5,8% περισσότερες σε σύγκριση με το 2023 (6,3 εκατομμύρια).

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2024- Επενδύσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει σημειώσει ρεκόρ επιβατικής κίνηση τα τελευταία χρόνια, ανακάμπτοντας εντυπωσιακά μετά την πανδημία του covid-19. Το 2024 έκλεισε με νέο ιστορικό ρεκόρ, καταγράφοντας αύξηση κατά 13,1% σε σχέση με το 2023, διακινήθηκαν συνολικά 31,85 εκατομμύρια επιβάτες. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2023 κατά 7,3% και 15,7%, αντίστοιχα.

Η δυναμική πορεία του ΔΑΑ ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης.Ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για το πολυώροφο πάρκινγκ και τη νέα πίστα αεροσκαφών ενώ προετοιμάζεται ο μεγάλος διαγωνισμός επέκτασης του τέρμιναλ.

Το πολυώροφο πάρκινγκ θα ανεγερθεί εκεί που είναι σήμερα το πάρκινγκ μικρής διάρκειας P1, δίπλα από τον τερματικό σταθμό των τρένων. Το νέο πάρκινγκ θα διαθέτει 7 ορόφους και εκεί θα μπορούν να σταθμεύουν περίπου 3.500 οχήματα. Συνολικά θα κατασκευαστούν 98.600 τμ.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό οι πρώτοι δύο όροφοι θα είναι για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, και θα διαθέτει επίσης χώρους γραφείων και πλυσίματος οχημάτων. Στους υπόλοιπους πέντε ορόφους θα εξυπηρετούνται οχήματα για στάθμευση μικρής και μακράς διάρκειας. Στο πάρκινγκ θα υπάρχουν χώροι φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα έργα στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, βάσει πλάνου, θα κατασκευαστούν, μεταξύ άλλων, μία νέα πίστα στάθμευσης 32 αεροπλάνων, δύο νέες γέφυρες για οχήματα επίγειας εξυπηρέτησης που θα συνδέονται με την πίστα, καθώς και ένας σταθμός εξυπηρέτησης αεροσκαφών συνολικής κτιριακής επιφάνειας 4.860 τ.μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.