Αναστάτωση επικράτησε σήμερα στην παραλία των Βρασνών, στη Θεσσαλονίκη όταν 4χρονο παιδί, έπαθε επιληπτική κρίση μέσα στη θάλασσα με αποτέλεσμα να μπει νερό στους πνεύμονές του και να πάθει καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ένας Σέρβος γιατρός που βρισκόταν στην παραλία ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Επιχειρηματίας της περιοχής ειδοποίησε άμεσα την ομάδα εθελοντών Διασωστών Βόλβης, οι οποίοι βρέθηκαν επί τόπου σε μόλις 1 λεπτό.

Το παιδί έπαθε επιληπτική κρίση μέσα στο νερό. Η μύτη του που ήταν ανοιχτή, καθώς το στόμα του ήταν κλειστό λόγω της κρίσης εισέρρευσε νερό, το οποίο πέρασε στους πνεύμονες και σταμάτησε η καρδιακή του λειτουργία λόγω ασφυξίας, όπως περιέγραψε ο ιδρυτής και διασώστης των Εθελοντών Διασωστών Βόλβης, κ. Χρήστος Τιαλιάκας που έσπευσε στο σημείο και μαζί με άλλους διασώστες επανέφεραν στη ζωή το 4χρονο παιδί.

Σε 3 λεπτά το παιδάκι άρχισε πάλι να έχει δικό του σφυγμό και αναπνοή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε το ανήλικο και το μετέφερε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.