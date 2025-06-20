Ο Άρειος Πάγος καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απαράδεκτες συμπεριφορές και για την κατάχρηση της ιδιότητάς της εντός δικαστικών αιθουσών, ασκώντας πιέσεις στις έδρες.

Η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου προς τη συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας έρχεται με αφορμή τη συμπεριφορά της κας Κωνσταντοπούλου κατά τη δίκη που αφορούσε την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα «αμετακλήτως για ανθρωποκτονία Ε. Κορκονέα».

Όπως σημειώνεται, η δίκη ολοκληρώθηκε πρόσφατα και τα πρακτικά δεν έχουν ακόμη συνταχθεί και θεωρηθεί επισήμως, ωστόσο τα περιστατικά έγιναν ευρέως γνωστά μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, γεγονός που δικαιολογεί αυτεπάγγελτη επέμβαση και διερεύνηση από τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, έχει κοινοποιηθεί στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκ μέρους της πρωτοδίκη Βόλου Ελένης Μπέτα, αναφορά για πειθαρχική διερεύνηση της δικηγόρου μετά από καταγγελίες για «βαριά και επανειλημμένα προσβλητική συμπεριφορά» της τελευταίας προς δικαστικούς λειτουργούς.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι η πειθαρχική έρευνα για ακατάλληλες συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών ή δικηγόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των οικείων δικαστικών οργάνων και όχι συλλογικών σωμάτων, όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις, καθώς αφορά την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας εντός των δικαστηρίων και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε μια κρίσιμη και πολυσυζητημένη υπόθεση.

