Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ: Με την Γεωργία Καλτσή και τον Γιώργο Καπουτζίδη - Καλεσμένη η Αναστασία Τασούλα - Δείτε το trailer

Η 1η εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων - Το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Μέλλον Ένα

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, έρχεται το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ, με το τελευταίο επεισόδιο για φέτος! Καλεσμένη είναι η Αναστασία Τασούλα, ιδρύτρια της Be Visible Be You ΑΜΚΕ. 

Μέλλον Ένα

Η Αναστασία Τασούλα γεννήθηκε με κυστική ίνωση και μεγάλωσε παλεύοντας για μια ταυτότητα που πολλοί δεν θέλουν να έχουν: την ταυτότητα μιας ανάπηρης γυναίκας. Ζώντας πλέον, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, λόγω μιας επιτυχημένης μεταμόσχευσης πνευμόνων, αγαπάει να διεκδικεί την πρόσβαση στην υγεία για όλα τα άτομα που το χρειάζονται. Ακόμα, με πείσμα καταρρίπτει εμπόδια κάθε είδους, τα οποία τις περισσότερες φορές ο υπόλοιπος κόσμος δεν αναγνωρίζει.

Δείτε το trailer:

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τη συναντούν και συζητούν μαζί της για την καταπολέμηση των στερεοτύπων απέναντι στο – κατά την κοινωνία – διαφορετικό, την προσβασιμότητα, αλλά και τις βιωματικές και δημιουργικές δράσεις, που οργανώνει. Για την Αναστασία Τασούλα μιλούν επίσης:

  • Ο Γιάννης Βίτσος, δημοσιογράφος. 
  • Η Λένα Πολυχρόνη, Organ Donation Advocate.
  • Το Δανάη Τέσσα, Youth Worker. 

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Μέλλον Ένα

Μέλλον Ένα

Μέλλον Ένα

Μέλλον Ένα

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης
Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης
Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου
Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης
Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης
Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής
Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης
Παραγωγή: ELC Productions
Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ
Το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

#MellonEna
#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ Γιώργος Καπουτζίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark