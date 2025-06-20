Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, έρχεται το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ, με το τελευταίο επεισόδιο για φέτος! Καλεσμένη είναι η Αναστασία Τασούλα, ιδρύτρια της Be Visible Be You ΑΜΚΕ.

Η Αναστασία Τασούλα γεννήθηκε με κυστική ίνωση και μεγάλωσε παλεύοντας για μια ταυτότητα που πολλοί δεν θέλουν να έχουν: την ταυτότητα μιας ανάπηρης γυναίκας. Ζώντας πλέον, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, λόγω μιας επιτυχημένης μεταμόσχευσης πνευμόνων, αγαπάει να διεκδικεί την πρόσβαση στην υγεία για όλα τα άτομα που το χρειάζονται. Ακόμα, με πείσμα καταρρίπτει εμπόδια κάθε είδους, τα οποία τις περισσότερες φορές ο υπόλοιπος κόσμος δεν αναγνωρίζει.

Δείτε το trailer:

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τη συναντούν και συζητούν μαζί της για την καταπολέμηση των στερεοτύπων απέναντι στο – κατά την κοινωνία – διαφορετικό, την προσβασιμότητα, αλλά και τις βιωματικές και δημιουργικές δράσεις, που οργανώνει. Για την Αναστασία Τασούλα μιλούν επίσης:

Ο Γιάννης Βίτσος, δημοσιογράφος.

Η Λένα Πολυχρόνη, Organ Donation Advocate.

Το Δανάη Τέσσα, Youth Worker.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ

Το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Προηγούμενο Επόμενο

#MellonEna

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.