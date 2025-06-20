Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Για την κατάσβεση της έσπευσαν 55 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο και 14 οχήματα με συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

