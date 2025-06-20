Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν σπίτια.
Για την κατάσβεση της έσπευσαν 55 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο και 14 οχήματα με συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
Πηγή: skai.gr
- «Ζαλίζομαι, δε με κρατάνε τα πόδια μου» - Διακόπηκε για την Δευτέρα η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη
- Απολογία Φιλιππίδη: «Ό,τι έγινε, έγινε με συναίνεση - Δεν θα έκανα κάτι αν δεν έπαιρνα πράσινο φως»
- ΔΥΠΑ: Έναρξη επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.