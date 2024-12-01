Λογαριασμός
Hellenic Train: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία «Bora» στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, έχουν επηρεαστεί ορισμένα δρομολόγια 

Hellenic Train- Κακοκαιρία «Bora»: Σοβαρά προβλήματα στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Bora» στο σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης – Αθήνας, μετά από πτώσεις δέντρων και διακοπή της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ορισμένα από τα δρομολόγια της εταιρείας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Hellenic Train αναφέρει ότι, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 24 ωρών, έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα από πτώσεις δέντρων και διακοπή της ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί ορισμένα από τα δρομολόγια.

«Το προσωπικό της Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξομάλυνση της κατάστασης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

