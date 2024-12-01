Hellenic Train- Κακοκαιρία «Bora»: Σοβαρά προβλήματα στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Bora» στο σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης – Αθήνας, μετά από πτώσεις δέντρων και διακοπή της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ορισμένα από τα δρομολόγια της εταιρείας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Hellenic Train αναφέρει ότι, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 24 ωρών, έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα από πτώσεις δέντρων και διακοπή της ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί ορισμένα από τα δρομολόγια.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 24 ωρών, έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα από πτώσεις δέντρων και διακοπή της ηλεκτροδότησης, — Hellenic Train (@HellenicTrain) December 1, 2024

«Το προσωπικό της Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξομάλυνση της κατάστασης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.