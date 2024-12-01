Λογαριασμός
Εξαρθρώθηκε συμμορία Τούρκων που χρησιμοποιούσε την Ελλάδα για σταθμό διακίνησης όπλων και ναρκωτικών

τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες τους, τα επένδυαν σε αγορές πολυτελών κατοικιών, ακριβών αυτοκινήτων και σε καταστήματα.

αστυνομια περιπολικο

Σε ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς ναρκωτικών και όπλων είχαν μετατρέψει την χώρα μας, 11 Τούρκοι μαφιόζοι, που τα διακινούσαν σε χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη, τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες τους, τα μέλη της συμμορίας τα επένδυαν σε αγορές πολυτελών κατοικιών, ακριβών αυτοκινήτων και σε καταστήματα.

Το πρωί της Πέμπτης - σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Πόρτο Ράφτη, Δάφνη, Ίλιον και  Άγιους Αναργύρους - η υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών συνέλαβε 11 άτομα της σπείρας, ηλικίας από 25 έως 48 ετών.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στην κατοχή της οποίας είχαν περιέλθει αρχικά οι πληροφορίες για την δράση των Τούρκων.

Σε βάρος των 11 Τούρκων συλληθφέντων ασκήθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων.

